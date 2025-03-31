"Челси" продал себе женскую команду и вышел на прибыль

После трех подряд убыточных сезонов "Челси" вышел в плюс, отчитавшись о прибыли в 128.4 млн. фунтов по итогам кампании 2023/24.

Указанную прибыль, до вычета налогов, "Челси" отразил в период с 1 июля 2023 по 30 июня 2024. В предыдущие 12 месяцев "синие" ушли в минус на 90.1 млн. фунтов.



Период свежего отчета охватывает начало летнего трансферного окна прошлого года, когда "Челси" подсуетился и благодаря масштабной распродаже игроков смог остаться в рамках правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.



Впрочем, одной только распродажей игроков не обошлось. Как отмечает The Guardian, "Челси" также продал свою женскую команду родительской компании клуба BlueCo 22, фактически повторив трюк с фиктивной продажей двух отелей годом ранее.



Тем не менее, неучастие в еврокубках в прошлом сезоне и отсутствие титульного спонсора в начале кампании привели к снижению доходов — до 468.5 млн. фунтов.