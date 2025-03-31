"Челси" продал себе женскую команду и вышел на прибыль
После трех подряд убыточных сезонов "Челси" вышел в плюс, отчитавшись о прибыли в 128.4 млн. фунтов по итогам кампании 2023/24.
Указанную прибыль, до вычета налогов, "Челси" отразил в период с 1 июля 2023 по 30 июня 2024. В предыдущие 12 месяцев "синие" ушли в минус на 90.1 млн. фунтов.
Период свежего отчета охватывает начало летнего трансферного окна прошлого года, когда "Челси" подсуетился и благодаря масштабной распродаже игроков смог остаться в рамках правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.
Впрочем, одной только распродажей игроков не обошлось. Как отмечает The Guardian, "Челси" также продал свою женскую команду родительской компании клуба BlueCo 22, фактически повторив трюк с фиктивной продажей двух отелей годом ранее.
Тем не менее, неучастие в еврокубках в прошлом сезоне и отсутствие титульного спонсора в начале кампании привели к снижению доходов — до 468.5 млн. фунтов.
31.03.2025 22:00
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БИЗНЕСКАРСИ!!!
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Ахазаз, ну это хорошо
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Бизнес кар ЧЕЛСИ! БОЭЛЯН и КО молодцы!
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Даже у бомжей из 10 лиги есть спонсор
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