"Борнмут" установил цену за Керкеза

"Борнмут" установил цену в 45 миллионов фунтов за левого защитника Милоша Керкеза в преддверии летнего трансферного окна.

Ожидая интереса со стороны "Ливерпуля" и, возможно, других больших клубов, "Борнмут" определился с ценой за Керкеза, при этом "вишенки" готовы рассмотреть лишь денежные предложения, без включения в сделку кого-либо из игроков со стороны покупателя.



Сам Керкез открыт к переходу в "Ливерпуль", где бы он воссоединился со своим партнером по сборной Венгрии в лице полузащитника Доминика Собослаи, а также с бывшим спортивным директором "Борнмута" Ричардом Хьюзом, который сейчас занимает аналогичную должность на "Энфилде".



21-летний венгр проводит очень сильный сезон, забив два гола и отдав шесть результативных передач, и в "Ливерпуле" составил бы конкуренцию Энди Робертсону с Костасом Цимикасом.



Источник добавляет, что "Борнмут" не заинтересован в голкипере "Ливерпуля" Кувине Келлехере.