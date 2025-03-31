Леви: "Мы не можем тратить, чего у нас нет"

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви ответил на критику насчет трат своего клуба трансферном рынке.

Лишь в прошлом месяцы фанаты "Тоттенхэма" провели очередную акцию протеста, обвинив владельцев в плохом управлении клубом и недостаточных амбициях.



В понедельник "Тоттенхэм" представил финансовый отчет за сезон 2023/24, сообщив об убытке в 26.2 млн. фунтов, и Леви использовал эту возможность, чтобы ответить на упреки в свой адрес.



"Победа в Лиге Европы принесла бы долгожданный трофей и означала бы попадание в Лигу Чемпионов. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать команду на этих заключительных стадиях".



"С открытия нашего нового стадиона в апреле 2019 мы потратили свыше 700 миллионов фунтов на приглашение игроков. Комплектация состава остается в фокусе нашего внимания, и нам нужно быть уверенными, что мы совершаем умные покупки в рамках наших финансовых возможностей. Я часто читаю призывы к нам тратить больше, учитывая то, что мы являемся девятым самым богатым клубом в мире".



"Однако, более тщательное изучение наших сегодняшних финансовых показателей говорит, что такого рода траты должны быть устойчивыми в долгосрочной перспективе и соответствовать наших заработкам. Наша способность зарабатывать деньги определяет нашу возможность тратить".



"Мы не можем тратить, чего у нас нет, и мы не будем рисковать финансовой стабильностью этого клуба. В действительности наши доходы за пределами поля в значительной степени дополнили просевшие футбольные доходы, что свидетельствует о диверсификации нашей стратегии по зарабатыванию денег", — цитирует Леви The Guardian.