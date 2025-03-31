Перейра: "Кунья предан "Вулверхэмптону"
Главный тренер "Вулверхэмптона" Витор Перейра развеял опасения насчет преданности нападающего Матеуса Куньи клубу.
В опубликованном на выходных интервью The Guardian Кунья подтвердил свою готовность покинуть "Вулверхэмптон", заявив о желании сделать "следующий шаг".
Однако Перейра не видит в этом проблемы и не сомневается, что в остатке сезона "волки" могут положиться на 25-летнего бразильца, чей новый контракт предусматривает отступные в 62.5 млн. фунтов.
"Он предан клубу. Это в настоящем. Что касается будущего, то я не знаю".
"Он знает свой потенциал. Он является игроком топ-уровня. Это нормально, что у него есть амбиции сражаться за трофеи. Это естественно. Это случается и с другими игроками. Но самое важное — это быть сосредоточенным и помочь команде достичь своих целей. В конце сезона мы посмотрим", — цитирует Перейру BBC.
31.03.2025 19:00
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