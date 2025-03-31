"Эвертон" понес убыток в 53 млн. фунтов в сезоне 2023/24

"Эвертон" отчитался об убытке в 53 миллиона фунтов по итогам прошлого сезона.

Сезон 2023/24 стал седьмым подряд убыточным для "Эвертона" — в этот период мерсисайдский клуб суммарно ушел в минус на 570 млн. фунтов, отмечает BBC.



При этом относительно предыдущих 12 месяцев "Эвертон" несколько сократил свой убыток — с 89 до упомянутых 53 млн. фунтов.



В прошлом сезоне Премьер-Лига дважды наказывала "Эвертон" снятием очков за нарушения правил финансового фейр-плей, а конкретно — за превышение допустимого лимита убытка за трехлетний период в 105 млн. фунтов.



Суммарный убыток "Эвертона" за три предыдущих сезона составил 187 млн. фунтов, однако при расчетах, связанных с ФФП, не учитываются инвестиции в инфраструктуру, молодежь и женскую команду, поэтому клуб не был наказан в этой кампании.



Со следующего сезона "Эвертон" переезжает на новый стадион вместимостью 52,888 зрителей, что должно положительно сказаться на финансах "ирисок".



Свежий отчет также свидетельствует, что долг "Эвертона" вырос до 567 млн. фунтов, из которых 350 млн. фунтов относятся к новому стадиону.