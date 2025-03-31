Аморим: "Шоу пока не готов"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим сообщил, что защитник Люк Шоу пока не готов играть, несмотря на возвращение к тренировкам в общей группе.

На прошлой неделе стало известно, что Шоу и Харри Магуайр с Лени Йоро возобновили полноценные тренировки.



Однако последний раз Шоу выходил на футбольное поле еще 1 декабря, поэтому 29-летнему англичанину нужно время, чтобы набрать форму.



"Люк пока не готов. Мы начинаем привлекать его к занятиями в команде, но мы все еще приводим его в порядок".



"Маунт чувствует себя лучше, но в последнем матче он уже был среди запасных".



"Кобби (Майну) почти готов, но не к ближайшему матчу. Джонни Эванс восстановился, Эйден Хевен восстанавливается. Лича (Мартинес) отсутствует, но вы это и так знаете!"



"Магуайр и Йоро оба готовы", — приводит слова Аморима Sky Sports.