Аморим: "Шоу пока не готов"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим сообщил, что защитник Люк Шоу пока не готов играть, несмотря на возвращение к тренировкам в общей группе.
На прошлой неделе стало известно, что Шоу и Харри Магуайр с Лени Йоро возобновили полноценные тренировки.
Однако последний раз Шоу выходил на футбольное поле еще 1 декабря, поэтому 29-летнему англичанину нужно время, чтобы набрать форму.
"Люк пока не готов. Мы начинаем привлекать его к занятиями в команде, но мы все еще приводим его в порядок".
"Маунт чувствует себя лучше, но в последнем матче он уже был среди запасных".
"Кобби (Майну) почти готов, но не к ближайшему матчу. Джонни Эванс восстановился, Эйден Хевен восстанавливается. Лича (Мартинес) отсутствует, но вы это и так знаете!"
"Магуайр и Йоро оба готовы", — приводит слова Аморима Sky Sports.
31.03.2025 17:00
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