Артета подтвердил, что Сака готов играть в футбол

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что вингер Букайо Сака готов к возвращению на футбольное поле.

Сака не играет за "Арсенал", когда он надорвал заднюю поверхностью игра и был вынужден перенести операцию.



Однако Сака уже некоторое время тренируется в общей группе, и Артета собирается выпустить 23-летнего англичанина против "Фулхэма" во вторник вечером.



"Букайо готов сыграть. Мы уже сделали вещи, когда требовалось быть осторожными, поэтому теперь мы будем выпускать его на траву в правильные моменты, но он рвется в бой, потому что действительно хочет этого".



"Мы соблюли временные рамки, мы сделали все возможное. Нам даже пришлось его сдерживать, и теперь он готов".



"Готов ли он выйти в старте? Да, да", — цитирует Артету Sky Sports.