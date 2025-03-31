Артета подтвердил, что Сака готов играть в футбол
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что вингер Букайо Сака готов к возвращению на футбольное поле.
Сака не играет за "Арсенал", когда он надорвал заднюю поверхностью игра и был вынужден перенести операцию.
Однако Сака уже некоторое время тренируется в общей группе, и Артета собирается выпустить 23-летнего англичанина против "Фулхэма" во вторник вечером.
"Букайо готов сыграть. Мы уже сделали вещи, когда требовалось быть осторожными, поэтому теперь мы будем выпускать его на траву в правильные моменты, но он рвется в бой, потому что действительно хочет этого".
"Мы соблюли временные рамки, мы сделали все возможное. Нам даже пришлось его сдерживать, и теперь он готов".
"Готов ли он выйти в старте? Да, да", — цитирует Артету Sky Sports.
31.03.2025 16:00
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Против Фулхэма выпустить на заключительные полчаса , против Эвертона в стартовом составе до 60-65 минуты , а против наших уже можно задействовать по полной. Хотя , не думаю, что это сыграет ключевую роль в первой игре.
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Не думаю, что физрук выпустит сникерса с первых минут! Максимум минут на 15 в конце матча... Ну а с реалом можно и ол ин!
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