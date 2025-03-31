Арсенал" определил три позиции для Берты

"Арсенал" определил три позиции, которые в первую очередь должен будет укрепить новый спортивный директор Андреа Берта.

Накануне "Арсенал" подтвердил о назначении итальянца Берты, который предыдущие 12 лет провел в испанском "Атлетико".



У Берты будет немного времени, чтобы освоиться на новом месте и войти в курс дел в преддверии летнего трансферного окна.



Приоритетная задача для Берты — это приглашение забивного нападающего вроде Александера Исака из "Ньюкасла", Матеуса Куньи из "Вулверхэмптона", Виктора Дьекереша из "Спортинга" или Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг".



По информации Daily Mirror, Берте также предстоит найти полузащитника оборонительного плана и левого вингера. Целями номер один "Арсенала" по этим позициям могут рассматриваться Мартин Субименди из "Реал Сосьедад" и Нико Уильямс из "Атлетика".



Говоря о прочих задачах, Берте нужно будет определиться с дублером для первого номера "Арсенала" Давида Райи. Интерес "канониров" к Хоану Гарсии из "Эспаньола" не является секретом. Наконец, лондонский клуб охотится за несколькими молодыми талантами вроде Сверре Нюпана из "Русенборга".