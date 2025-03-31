Мерсон считает, что фанаты "Ливерпуля" не могут критиковать Трента

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что болельщики "Ливерпуля" не имеют права критиковать защитника Трента Александер-Арнольда за переход свободным агентом в "Реал".

Ранее на этой неделе стало известно, что Александер-Арнольд окончательно определился со своим будущим и грядущим летом присоединится к "Реалу".



Многие болельщики "Ливерпуля" возмущены тем, что Александер-Арнольд покидает их клуб без какой-либо компенсации, однако Мерсон спешит напомнить, что Трент ничего не стоил "красным".



"Я не понимаю, в чем проблема. Трент воспитан "Ливерпулем", он был невероятен. Он выиграл все в футболе с "Ливерпулем", и он уходит бесплатно".



"Это не так, что он пришел за 60 миллионов фунтов и провалился. Он был воспитан здесь, он пробился в команду, он был феноменален. А дальше... Это "Реал". Понимаете, что я имею ввиду? Посмотрите на Антони — "Манчестер Юнайтед" купил его за 80 миллионов фунтов, а сейчас он ушел в аренду, и никто про него ничего не говорит".



"Трент выиграл лигу. Он выиграет лигу снова с "Ливерпулем". Он выиграл Лигу Чемпионов, и я не вижу, в чем проблема. Правда, не вижу".



"Я не знаю никого в мире футбола, кто бы когда-нибудь отказал "Реалу". Нужно отдать должное парню, удачи ему. Думаю, болельщики "Ливерпуля" должны быть рады за него. Он дал все этому клубу, и я думаю, он заслужил этот переход", — сообщил Мерсон Sky Sports.