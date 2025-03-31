Мойес хочет пригласить Доака в "Эвертон"
Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес заинтересован в приобретении вингера "Ливерпуля" Бена Доака.
Доак проявил себя с лучшей стороны в "Мидлсбро", куда "Ливерпуль" его отправил на этот сезон на правах аренды. Еще в зимнее окно "Кристал Пэлас" и "Ипсвич" пытались купить Бена.
19-летний шотландец забил три гола и отдал семь результативных передач в 24 матчах Чемпионшипа, прежде чем получил травму бедра в январе.
По информации The Scottish Sun, Мойес является большим поклонником своего соотечественника, но в данный момент неясно, будет ли готов "Ливерпуль" пойти на сделку со своими соседями из "Эвертона".
После Второй мировой войны только 12 игроков представляли оба мерсисайдских клуба, и последним из них был защитник Конор Коуди.
31.03.2025 13:00
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Он на приколе? Это же воспитанник
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Это вряд ли. Скорее красные продадут игрока условным КП или Форрест.
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