Мойес хочет пригласить Доака в "Эвертон"

Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес заинтересован в приобретении вингера "Ливерпуля" Бена Доака.

Доак проявил себя с лучшей стороны в "Мидлсбро", куда "Ливерпуль" его отправил на этот сезон на правах аренды. Еще в зимнее окно "Кристал Пэлас" и "Ипсвич" пытались купить Бена.



19-летний шотландец забил три гола и отдал семь результативных передач в 24 матчах Чемпионшипа, прежде чем получил травму бедра в январе.



По информации The Scottish Sun, Мойес является большим поклонником своего соотечественника, но в данный момент неясно, будет ли готов "Ливерпуль" пойти на сделку со своими соседями из "Эвертона".



После Второй мировой войны только 12 игроков представляли оба мерсисайдских клуба, и последним из них был защитник Конор Коуди.