Мойес хочет пригласить Доака в "Эвертон"

Бен Доак Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес заинтересован в приобретении вингера "Ливерпуля" Бена Доака.

Доак проявил себя с лучшей стороны в "Мидлсбро", куда "Ливерпуль" его отправил на этот сезон на правах аренды. Еще в зимнее окно "Кристал Пэлас" и "Ипсвич" пытались купить Бена.

19-летний шотландец забил три гола и отдал семь результативных передач в 24 матчах Чемпионшипа, прежде чем получил травму бедра в январе.

По информации The Scottish Sun, Мойес является большим поклонником своего соотечественника, но в данный момент неясно, будет ли готов "Ливерпуль" пойти на сделку со своими соседями из "Эвертона".

После Второй мировой войны только 12 игроков представляли оба мерсисайдских клуба, и последним из них был защитник Конор Коуди.


Метки Доак, Ливерпуль, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2025 13:00

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Последние комментарии:




  1. redkop888 31.03.2025 15:01 # redkop888
    Он на приколе? Это же воспитанник

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  2. halamadrid94 31.03.2025 13:31 # halamadrid94
    Это вряд ли. Скорее красные продадут игрока условным КП или Форрест.

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