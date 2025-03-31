"Ливерпуль" совершит турне по Азии

"Ливерпуль" объявил, что совершит предсезонное турне по Азии грядущим летом.

В рамках данного турне команда Арне Слота сыграет против итальянского "Милана" в Гонконге 26 июля, и это будет первый футбольный матч на 50-тысячном стадионе "Кай Так".



А затем "Ливерпуль" — впервые в своей истории — посетит Японию в сотрудничестве с Japan Airlines, официальным авиапартнером клуба.



Детали японской части турне и имена возможных соперников "Ливерпуль" обещает уточнить позже.



Предыдущий раз "Ливерпуль" гостил в Азии в 2023 году, посетив Сингапур. А в Гонконге "красные" не были с лета 2017.