"Ливерпуль" совершит турне по Азии
"Ливерпуль" объявил, что совершит предсезонное турне по Азии грядущим летом.
В рамках данного турне команда Арне Слота сыграет против итальянского "Милана" в Гонконге 26 июля, и это будет первый футбольный матч на 50-тысячном стадионе "Кай Так".
А затем "Ливерпуль" — впервые в своей истории — посетит Японию в сотрудничестве с Japan Airlines, официальным авиапартнером клуба.
Детали японской части турне и имена возможных соперников "Ливерпуль" обещает уточнить позже.
Предыдущий раз "Ливерпуль" гостил в Азии в 2023 году, посетив Сингапур. А в Гонконге "красные" не были с лета 2017.
31.03.2025 12:00
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