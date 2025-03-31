"Челси" возобновил интерес к Кунде

"Челси" возобновил свой давний интерес к защитнику испанской "Барселоны" Жюлю Кунде.

"Челси" находится в поисках центрального защитника топ-уровня с расставания с Тиаго Силвой прошлым летом.



Если верить испанскому изданию Sport, "Челси" планирует предпринять вторую попытку заполучить Кунде, борьбу за которого "синие" проиграли "Барселоне" в 2022 году, когда каталонский клуб приобрел Жюля у "Севильи" за 42 миллиона фунтов.



Кунде также способен закрыть позицию правого защитника, что делает 26-летнего француза идеальным игроком для главного тренера "Челси" Энцо Марески.



Кунде счастлив на "Ноу Камп", однако от его контракта остается только один полный год, а "Барселона" находится в уязвимом положении из-за своих финансовых проблем.



Помимо Кунде, "Челси" также проявляет интерес к защитнику "Борнмута" Дину Хейсену, в борьбе за которого "синие" могут столкнуться с конкуренцией со стороны "Реала" и "Ливерпуля".