"Борнмут" установил цену в 75 млн. фунтов за Семеньо
"Борнмут" установил цену в 75 миллионов фунтов за своего флангового нападающего Антуана Семеньо в преддверии летнего трансферного окна.
В этом сезоне Семеньо забил семь голов и отдал четыре результативные передачи в рамках Премьер-Лиги, своей игрой заинтересовав "Ливерпуль", "Челси" и "Тоттенхэм".
Однако "Борнмут" занял твердую позицию и не позволит никому переманить своих звездных игроков задешево, утверждает The Sun.
"Борнмут" считает установленную за Семеньо цену в 75 млн. фунтов справедливой — суммы похожего порядка платились за менее эффективных вингеров вроде Антони и Михаила Мудрика.
Боссы "Борнмута" расслаблены насчет ситуации 25-летнего игрока сборной Ганы и готовятся к насыщенному трансферному окну — как в плане приобретений, так и в плане расставаний.
31.03.2025 10:00
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Последние комментарии:
Хороший игрок, но ска месяц будет отсутствовать из-за КАФ
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А зачем им вингеры, я вчера видел их игру, тупо забросы аперед, школа Мойеса и Феллайни
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