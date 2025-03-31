"Борнмут" установил цену в 75 млн. фунтов за Семеньо

"Борнмут" установил цену в 75 миллионов фунтов за своего флангового нападающего Антуана Семеньо в преддверии летнего трансферного окна.

В этом сезоне Семеньо забил семь голов и отдал четыре результативные передачи в рамках Премьер-Лиги, своей игрой заинтересовав "Ливерпуль", "Челси" и "Тоттенхэм".



Однако "Борнмут" занял твердую позицию и не позволит никому переманить своих звездных игроков задешево, утверждает The Sun.



"Борнмут" считает установленную за Семеньо цену в 75 млн. фунтов справедливой — суммы похожего порядка платились за менее эффективных вингеров вроде Антони и Михаила Мудрика.



Боссы "Борнмута" расслаблены насчет ситуации 25-летнего игрока сборной Ганы и готовятся к насыщенному трансферному окну — как в плане приобретений, так и в плане расставаний.