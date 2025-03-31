"Борнмут" установил цену в 75 млн. фунтов за Семеньо

Антуан Семеньо "Борнмут" установил цену в 75 миллионов фунтов за своего флангового нападающего Антуана Семеньо в преддверии летнего трансферного окна.

В этом сезоне Семеньо забил семь голов и отдал четыре результативные передачи в рамках Премьер-Лиги, своей игрой заинтересовав "Ливерпуль", "Челси" и "Тоттенхэм".

Однако "Борнмут" занял твердую позицию и не позволит никому переманить своих звездных игроков задешево, утверждает The Sun.

"Борнмут" считает установленную за Семеньо цену в 75 млн. фунтов справедливой — суммы похожего порядка платились за менее эффективных вингеров вроде Антони и Михаила Мудрика.

Боссы "Борнмута" расслаблены насчет ситуации 25-летнего игрока сборной Ганы и готовятся к насыщенному трансферному окну — как в плане приобретений, так и в плане расставаний.


Метки Борнмут, Семеньо

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2025 10:00

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  1. tigerpool 31.03.2025 10:42 # tigerpool
    Хороший игрок, но ска месяц будет отсутствовать из-за КАФ

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  2. wengerrrro 31.03.2025 10:38 # wengerrrro
    А зачем им вингеры, я вчера видел их игру, тупо забросы аперед, школа Мойеса и Феллайни

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