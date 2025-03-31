"Аякс" открыт к возвращению Эриксена

Спортивный директор голландского "Аякса" Марейн Бекер заявил, что его клуб задумывается о возвращении полузащитника "Манчестер Юнайтед" Кристиана Эриксена.

Эриксен выходил в стартовом составе лишь на девять из 29 матчей "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги.



Контракт Кристиана истекает в конце сезона и продлен не будет, что дает "Аяксу" возможность подписать 33-летнего датчанина свободным агентом. Но у Бекера есть ряд условий.



"Он является одним из игроков, которые великолепно выступали за нас в прошлом и которых мы рассматриваем".



"Такие игроки всегда являются вариантом для рассмотрения. Но игрок должен соответствовать фазе, в которой мы находимся. Соответствовать структуре зарплат. Также ты не хочешь блокировать развитие молодых игроков. Ясно лишь то, что мы открыты к рассмотрению. Это будет возможно, только если игрок вписывается в общую картину будущего", — сообщил Бекер ESPN.