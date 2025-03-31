Брандону Уильямсу грозит до двух лет тюрьмы

Бывшему защитнику "Манчестер Юнайтед" Брандону Уильямсу грозит тюремное заключение на срок до двух лет.

В недавнем прошлом Уильямс, продукт академии "Юнайтед", носил статус восходящей звезды, а социальные сети Брандона изобиловали фотографиями частных самолетов, экзотических курортов и дорогих машин.



Однако в апреле 2023 жизнь Уильямса, которому друзья дали прозвище "B Dubz" за любовь к хип-хопу, круто изменилась, потому что Брандон на своем автомобиле разогнался до 99 миль/ч (159 км/ч) и устроил аварию.



Моментами ранее Уильямс вдыхал "веселящий газ" из воздушного шарика, а на пассажирском сиденье располагалась молодая девушка. Еще одним отягчающим обстоятельством стала история Брандона как злостного нарушителя правил дорожного движения.



Как сообщает Daily Mail, лишь по счастливой случайности никто не погиб и серьезно не пострадал в этой аварии на трассе A34 в Чешире.



Представ перед Королевским судом Честера ранее в марте, Уильямс согласился с обвинениями, по которым положено тюремное заключение на срок до двух лет. Приговор в отношении 24-летнего англичанина будет вынесен 9 мая.



Добавим, четырехлетний контракт Уильямса с "Юнайтед" с зарплатой в 65,000 фунтов в неделю истек в конце прошлого сезона. С тех пор Брандон находится без клуба.