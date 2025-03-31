Гвардиола дисквалифицирован на матч с "Лестером"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола будет дисквалифицирован на матч Премьер-Лиги против "Лестера" в среду.

Гвардиола долгое время находился на грани, получив по желтой карточке против "Арсенала" в сентябре и против "Фулхэма" в октябре.



Свой третий "горчичник" Гвардиола схлопотал накануне в победном для "Сити" матче Кубка Англии против "Борнмута" (1:2), выражая возмущение фолом на Эрлинге Холанде в начале второго тайма.



Теперь, отмечает Daily Mirror, Гвардиола не сможет присутствовать на бровке во время домашнего матча Премьер-Лиги против "Лестера" в среду. Хосепу придется расположиться на трибунах "Этихад".