Холанд передвигался на костылях после победы над "Борнмутом"
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд передвигался на костылях после матча Кубка Англии против "Борнмута".
В воскресенье "Сити" одержал волевую победу 1:2 в гостях у "Борнмута" и вышел в полуфинал турнира на "Ноттингем Форест".
Однако эта победа была омрачена для "горожан" травмой Холанда, который повредил свою левую лодыжку в столкновении с полузащитником "Борнмута" Льюисом Куком в начале второго тайма.
До своей вынужденной замены 24-летний норвежец успел не реализовать пенальти, а также исправиться за свою осечку, забив гол с игры.
Стадион "Виталити" Холанд покидал не просто на костылях, но и в защитном сапоге на левой ноге. Источник из "Сити" сообщил The Telegraph, что пока "слишком рано спекулировать о характере или серьезности травмы".
"Я видел его на массажном столе, но я не разговаривал с ним или с докторами, поэтому я не знаю. Я пока не знаю, нам нужно посмотреть", — сообщил после матча главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола.
31.03.2025 06:00
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