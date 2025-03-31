Холанд передвигался на костылях после победы над "Борнмутом"

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд передвигался на костылях после матча Кубка Англии против "Борнмута".

В воскресенье "Сити" одержал волевую победу 1:2 в гостях у "Борнмута" и вышел в полуфинал турнира на "Ноттингем Форест".



Однако эта победа была омрачена для "горожан" травмой Холанда, который повредил свою левую лодыжку в столкновении с полузащитником "Борнмута" Льюисом Куком в начале второго тайма.



До своей вынужденной замены 24-летний норвежец успел не реализовать пенальти, а также исправиться за свою осечку, забив гол с игры.



Стадион "Виталити" Холанд покидал не просто на костылях, но и в защитном сапоге на левой ноге. Источник из "Сити" сообщил The Telegraph, что пока "слишком рано спекулировать о характере или серьезности травмы".



"Я видел его на массажном столе, но я не разговаривал с ним или с докторами, поэтому я не знаю. Я пока не знаю, нам нужно посмотреть", — сообщил после матча главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола.



