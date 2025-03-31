Гвардиола: "Семь полуфиналов Кубка Англии подряд — невероятное достижение"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал "невероятным достижением" выход в полуфинал Кубка Англии седьмой сезон подряд.

"Сити" обеспечил себе путевку на "Уэмбли" благодаря волевой победе 1:2 над "Борнмутом" в воскресенье. Таким образом, "горожане" обновили собственный рекорд, установленный год назад, из шести полуфиналов Кубка Англии подряд, и Гвардиола этим восхищается.



"Это невероятное достижение, поэтому что мы делали это каждый год, каждый год, каждый год".



"Вы знаете, как сложно в этой лиге завоевать титул, но в Кубке Англии ты вылетаешь, если сыграешь плохо".



"Те полуфиналы в большинстве случаев мы играли через два-три дня после большого разочарования в четвертьфинале Лиги Чемпионов, после большого успеха там, но при отсутствии отдыха, после "Ливерпуля" и "Челси" и так далее".



"Так что справиться с этим никогда не было легко. Но мы все равно делали это, и теперь мы побили свой собственный рекорд, сделав это в седьмой раз подряд".



"Это непросто, но этот клуб, эта команда, эти легендарные игроки много раз показывали, что способны на это".



"В плане стабильности мы были машиной, но в этом сезоне у нас в Премьер-Лиге было больше матчей, похожих на этот, поэтому мы не заслуживаем сильно больше, чем имеем".



"Но мы все равно участвуем в этом удивительном соревновании, и у нас есть борьба за попадание в Лигу Чемпионов. Это невероятный успех, и это действительно важно", — цитирует Гвардиолу официальный веб-сайт "Сити".