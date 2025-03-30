Гвардиола: "О'Райли сыграет в полуфинале Кубка Англии"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пообещал, что его полузащитник Нико О'Райли сыграть в полуфинале Кубка Англии.

Именно выход О'Райли на замену в перерыве позволил "Сити" переломить игру в выездном матче против "Борнмута" в воскресенье.



Занявший позицию левого защитника О'Райли отдал две результативные передачи, благодаря которым "горожане" одержали волевую победу 1:2 и вышли на "Ноттингем Форест" в полуфинале Кубка Англии.



Гвардиола напоминает, что О'Райли проявил себя и в предыдущем раунде, поэтому 20-летний англичанин обеспечил себе участие в кубковом матче на "Уэмбли" через четыре недели.



"Нико забил два гола против "Плимута", и сегодня тоже выдающимся образом повлиял на игру. Он точно сыграет в полуфинале!"



"Он сыграл действительно хорошо. Мы не можем забывать, что все-таки он является 10-м номером. У него есть скорость, он так умен, и он классно обращается с мячом".



"У него есть видение при игре возле чужих ворот. Он был действительно хорош, оказав влияние на игру", — цитирует Гвардиолу The Independent.