"Арсенал" проявляет серьезный интерес к Дьекерешу

Виктор Дьекереш "Арсенал" проявляет серьезный интерес к нападающему лиссабонского "Спортинга" Виктору Дьекерешу.

Дьекереш заслужил репутацию одного из лучших нападающих в Европе, забив 85 голов и отдав 26 результативных передач в 92 матчах за "Спортинг" после своего перехода из "Ковентри" в 2013 году.

Как раз такого рода бомбардира отчаянно не хватает "Арсеналу", и новый спортивный директор Андреа Берта, чье назначение было подтверждено в воскресенье, постарается решить эту проблему.

Ранее с переходом в "Арсенал" связывали Александера Исака из "Ньюкасла" и Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг", однако The Athletic утверждает, что в последнее время Дьекереш значительно укрепил свое положение в шорт-листе "канониров".

Вариант с Дьекерешем видится более реалистичным, нежели Исак, большим поклонником которого является главный тренер "Арсенала" Микель Артета.

Добавим, ранее пресса сообщала, что после окончания этого сезона "Спортинг" будет готов отпустить 26-летнего шведа за 59 миллионов фунтов.


Метки Арсенал, Дьекереш, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2025 22:00

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  1. chelsea88 30.03.2025 22:31 # chelsea88
    Пошлёт наxyй этих ггшек заднеприводных.
    Максимум Брою из Челси купят.

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