"Арсенал" проявляет серьезный интерес к Дьекерешу

"Арсенал" проявляет серьезный интерес к нападающему лиссабонского "Спортинга" Виктору Дьекерешу.

Дьекереш заслужил репутацию одного из лучших нападающих в Европе, забив 85 голов и отдав 26 результативных передач в 92 матчах за "Спортинг" после своего перехода из "Ковентри" в 2013 году.



Как раз такого рода бомбардира отчаянно не хватает "Арсеналу", и новый спортивный директор Андреа Берта, чье назначение было подтверждено в воскресенье, постарается решить эту проблему.



Ранее с переходом в "Арсенал" связывали Александера Исака из "Ньюкасла" и Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг", однако The Athletic утверждает, что в последнее время Дьекереш значительно укрепил свое положение в шорт-листе "канониров".



Вариант с Дьекерешем видится более реалистичным, нежели Исак, большим поклонником которого является главный тренер "Арсенала" Микель Артета.



Добавим, ранее пресса сообщала, что после окончания этого сезона "Спортинг" будет готов отпустить 26-летнего шведа за 59 миллионов фунтов.