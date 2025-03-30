Эмери: "Решение о выкупе Рэшфорда пока не принято"

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что его клуб пока не принял решение о выкупе нападающего Маркуса Рэшфорда.

Вторую половину этого сезона Рэшфорд проводит за "Виллу" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед", и бирмингемскому клубу принадлежит опция выкупа 27-летнего англичанина за 40 миллионов фунтов.



Однако после победы 0:3 над "Престоном" в четвертьфинале Кубка Англии и двух дебютных голов Рэшфорда за клуб Эмери дал понять, что постоянный трансфер Маркуса в том числе зависит от того, попадут ли бирмингемцы в Лигу Чемпионов.



"Принято ли решение по Рэшфорду? Пока нет. Самое важное — это испытание, с которым мы имеем дело сейчас. Нам нужно восстановиться и затем подготовиться к матчу против "Брайтона".



"Предстоит сыграть еще много матчей. Будем мы в Лиге Чемпионов, будем мы в Лиге Европы, будем мы в Лиге Конференций, вообще не будем в Европе, выиграем мы трофей — все это совершенно разные ситуации".



"Решение по каждому отдельному игроку... Мы сосредоточены на том, чтобы они показывали свою лучшую игру. Мы не хотим тратить время, думая о будущем", — цитирует Эмери Daily Mirror.