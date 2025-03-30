Эмери: "Решение о выкупе Рэшфорда пока не принято"
Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что его клуб пока не принял решение о выкупе нападающего Маркуса Рэшфорда.
Вторую половину этого сезона Рэшфорд проводит за "Виллу" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед", и бирмингемскому клубу принадлежит опция выкупа 27-летнего англичанина за 40 миллионов фунтов.
Однако после победы 0:3 над "Престоном" в четвертьфинале Кубка Англии и двух дебютных голов Рэшфорда за клуб Эмери дал понять, что постоянный трансфер Маркуса в том числе зависит от того, попадут ли бирмингемцы в Лигу Чемпионов.
"Принято ли решение по Рэшфорду? Пока нет. Самое важное — это испытание, с которым мы имеем дело сейчас. Нам нужно восстановиться и затем подготовиться к матчу против "Брайтона".
"Предстоит сыграть еще много матчей. Будем мы в Лиге Чемпионов, будем мы в Лиге Европы, будем мы в Лиге Конференций, вообще не будем в Европе, выиграем мы трофей — все это совершенно разные ситуации".
"Решение по каждому отдельному игроку... Мы сосредоточены на том, чтобы они показывали свою лучшую игру. Мы не хотим тратить время, думая о будущем", — цитирует Эмери Daily Mirror.
30.03.2025 21:00
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Вряд ли. Зарплату Рэша они могут предложить трем игрокам приличного уровня. Если чудесным образом не попадут в топ-5 или не возьмут ЛЧ.
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