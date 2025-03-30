Руни справил нужду на улице на глазах прохожих

Уэйн Руни Легенда английского футбола Уэйн Руни был застукан справляющим малую нужду на одной из модных улиц Лондона.

Ранее в этом сезоне Руни был уволен с поста главного тренера "Плимута", после чего Уэйн вернулся к роли медийного эксперта, в субботу появившись в посвященном матчам Кубка Англии эфире BBC.

В пятницу же Руни посетил церемонию вручения британских боксерских наград 2025 года в отеле The Langham в центре Лондона.

После мероприятия Руни вместе с друзьями устроил поход по барам и ресторанам, а посреди ночи Уэйн был замечен справляющим малую нужду на стену дома на глазах случайных прохожих. Этот процесс бывший футболист совместил с разговором по телефону.

Закончив дело, Руни с улыбкой на лицее воссоединился с приятелями и продолжил веселиться.

Уэйн Руни

Уэйн Руни


Метки происшествия, Руни

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2025 20:00

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Последние комментарии:




  1. kojan 30.03.2025 21:26 # kojan
    вопрос не в том, что Рунёк сделал пи-пи... а в том на кого он это сделал...
    судя по коментариям больше всех отряхивается b84...

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  2. closer 30.03.2025 21:25 # closer
    Диванные вы далбичи, вы в Англии хоть раз были?
    Там такое повсеместно.
    Вы кроме футбольных стадионов в Англии и не видели нифига, и то, по ТВ ))

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  3. halamadrid94 30.03.2025 21:02 # halamadrid94
    Бля, ну и тип , конечно. Неужели в этих публичных местах нет туалетов? Или это Руни такой одиозный?

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  4. sausage 30.03.2025 20:44 # sausage
    Красава)

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  5. ray-black 30.03.2025 20:42 # ray-black
    А кто так никогда не делал? Тем более в поддатом состоянии

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  6. b84 30.03.2025 20:36 # b84
    жесть конечно
    манк головного мозга

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  7. ziyod 30.03.2025 20:01 # ziyod
    Животный

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