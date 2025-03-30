Руни справил нужду на улице на глазах прохожих
Легенда английского футбола Уэйн Руни был застукан справляющим малую нужду на одной из модных улиц Лондона.
Ранее в этом сезоне Руни был уволен с поста главного тренера "Плимута", после чего Уэйн вернулся к роли медийного эксперта, в субботу появившись в посвященном матчам Кубка Англии эфире BBC.
В пятницу же Руни посетил церемонию вручения британских боксерских наград 2025 года в отеле The Langham в центре Лондона.
После мероприятия Руни вместе с друзьями устроил поход по барам и ресторанам, а посреди ночи Уэйн был замечен справляющим малую нужду на стену дома на глазах случайных прохожих. Этот процесс бывший футболист совместил с разговором по телефону.
Закончив дело, Руни с улыбкой на лицее воссоединился с приятелями и продолжил веселиться.
30.03.2025 20:00
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Последние комментарии:
вопрос не в том, что Рунёк сделал пи-пи... а в том на кого он это сделал...
судя по коментариям больше всех отряхивается b84...
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Диванные вы далбичи, вы в Англии хоть раз были?
Там такое повсеместно.
Вы кроме футбольных стадионов в Англии и не видели нифига, и то, по ТВ ))
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Бля, ну и тип , конечно. Неужели в этих публичных местах нет туалетов? Или это Руни такой одиозный?
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Красава)
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А кто так никогда не делал? Тем более в поддатом состоянии
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жесть конечно
манк головного мозга
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Животный
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