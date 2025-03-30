Руни справил нужду на улице на глазах прохожих

Легенда английского футбола Уэйн Руни был застукан справляющим малую нужду на одной из модных улиц Лондона.

Ранее в этом сезоне Руни был уволен с поста главного тренера "Плимута", после чего Уэйн вернулся к роли медийного эксперта, в субботу появившись в посвященном матчам Кубка Англии эфире BBC.



В пятницу же Руни посетил церемонию вручения британских боксерских наград 2025 года в отеле The Langham в центре Лондона.



После мероприятия Руни вместе с друзьями устроил поход по барам и ресторанам, а посреди ночи Уэйн был замечен справляющим малую нужду на стену дома на глазах случайных прохожих. Этот процесс бывший футболист совместил с разговором по телефону.



Закончив дело, Руни с улыбкой на лицее воссоединился с приятелями и продолжил веселиться.







