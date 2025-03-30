Рэшформ признал свой прогресс после перехода в "Виллу"
Нападающий Маркус Рэшфорд признал свой прогресс после перехода в "Астон Виллу".
Перебравшись в "Астон Виллу" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед" перед закрытием зимнего трансферного окна, Рэшфорд просто преобразился.
Своей игрой Рэшфорд заслужил возвращение в английскую сборную, а ранее в воскресенье забил свои первые гола за "Виллу", дублем обеспечив победу 0:3 над "Престоном" в 1/4 финала Кубка Англии. И Маркус не собирается сбавлять обороты.
"Это замечательное ощущение. Я чувствую, что моя форма становится лучше и моя игра становится лучше, пока я здесь нахожусь. Разумеется, нападающему приятно забить гол, и я надеюсь продолжить в том же духе", — сообщил Рэшфорд BBC.
30.03.2025 19:00
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в чём прогресс?
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