Рэшформ признал свой прогресс после перехода в "Виллу"

Нападающий Маркус Рэшфорд признал свой прогресс после перехода в "Астон Виллу".

Перебравшись в "Астон Виллу" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед" перед закрытием зимнего трансферного окна, Рэшфорд просто преобразился.



Своей игрой Рэшфорд заслужил возвращение в английскую сборную, а ранее в воскресенье забил свои первые гола за "Виллу", дублем обеспечив победу 0:3 над "Престоном" в 1/4 финала Кубка Англии. И Маркус не собирается сбавлять обороты.



"Это замечательное ощущение. Я чувствую, что моя форма становится лучше и моя игра становится лучше, пока я здесь нахожусь. Разумеется, нападающему приятно забить гол, и я надеюсь продолжить в том же духе", — сообщил Рэшфорд BBC.