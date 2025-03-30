В воскресенье состоялась жеребьевка полуфинальной стадии Кубка Англии.

Ранее днем разгромив "Престон" со счетом 0:3, "Астон Вилла" вышла на "Кристал Пэлас", который днем ранее аналогичным образом расправился с "Фулхэмом".



В другом полуфинале "Ноттингем Форест", в серии пенальти взявший верх над "Брайтоном", уже ожидает победителя пары ""Борнмут" — "Манчестер Сити".



Добавим, полуфиналы Кубка Англии будут сыграны в уикенд 26-27 апреля.



Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии



Ноттингем Форест — Борнмут / Манчестер Сити



Кристал Пэлас — Астон Вилла