Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
В воскресенье состоялась жеребьевка полуфинальной стадии Кубка Англии.
Ранее днем разгромив "Престон" со счетом 0:3, "Астон Вилла" вышла на "Кристал Пэлас", который днем ранее аналогичным образом расправился с "Фулхэмом".
В другом полуфинале "Ноттингем Форест", в серии пенальти взявший верх над "Брайтоном", уже ожидает победителя пары ""Борнмут" — "Манчестер Сити".
Добавим, полуфиналы Кубка Англии будут сыграны в уикенд 26-27 апреля.
Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
Ноттингем Форест — Борнмут / Манчестер Сити
Кристал Пэлас — Астон Вилла
30.03.2025 18:00
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бля, борнмут или кристал пусть забирает.
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