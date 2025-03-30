Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии

Кубок Англии В воскресенье состоялась жеребьевка полуфинальной стадии Кубка Англии.

Ранее днем разгромив "Престон" со счетом 0:3, "Астон Вилла" вышла на "Кристал Пэлас", который днем ранее аналогичным образом расправился с "Фулхэмом".

В другом полуфинале "Ноттингем Форест", в серии пенальти взявший верх над "Брайтоном", уже ожидает победителя пары ""Борнмут" — "Манчестер Сити".

Добавим, полуфиналы Кубка Англии будут сыграны в уикенд 26-27 апреля.

Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии

Ноттингем Форест — Борнмут / Манчестер Сити

Кристал Пэлас — Астон Вилла


Метки жеребьевка, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2025 18:00

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