Ширер: "Лучшие две недели в моей жизни!"

Легенда "Ньюкасла" Алан Ширер назвал последние две недели лучшими в своей жизни.

16 марта "Ньюкасл" завоевал свой первый за 70 лет трофей на внутренней арене, обыграв "Ливерпуль" со счетом 1:2 в финале Кубка Лиги.



Накануне "Ньюкасл" провел парад на открытом автобусе в честь своего успеха, и Ширер, выступая со сцены, признался, что все еще празднует.



"Я сказал, что буду праздновать мощнее, чем кто-либо, и я сдержал слово! Я не знаю, где я, сколько сейчас времени, какой это день... Последние две недели были просто лучшими в моей жизни. Это был особенный день на "Уэмбли", чертовски удивительный".



"Это то, чего я хотел. Это то, чего все мы хотели. Я хотел, чтобы это случилось при моей жизни, и это случилось. Что бы ни случилось еще, я смогу уйти счастливым. Эдди Хау и команда заставили наш город испытать такую гордость, не правда ли?" — цитирует Ширера Daily Mirror.