Лэмпард не наслаждался работой временщика в "Челси"

Главный тренер "Ковентри" Фрэнк Лэмпард признался, что не получил удовольствия от своего короткого периода работы в "Челси" в 2023 году.

Новые владельцы "Челси" обратились к Лэмпарду, своему бывшему игроку и тренеру, после увольнения Грэма Поттера, чтобы Фрэнк доработал концовку сезона 2022/23.



Лэмпард согласился на эту временную роль, однако особой радости ему это не принесло.



"Правда в том, что я увидел вещи, с которыми не было порядка, и так нельзя на элитном уровне. Я не наслаждался работой в тот короткий период, потому что сложно реализовать свои идеи, когда ты все равно уходишь, но "Челси" всегда будет занимать важное место в моей жизни".



"В тот период времени многие игроки были на чемоданах, у них были некоторые проблемы, а также проблемой была мотивация. Будучи временным тренером, ты не можешь реально на это повлиять".



"Я не узнал ничего нового в плане тактики, но это укрепило мои убеждения насчет того, насколько сильна может быть команда, если она по-настоящему сражается и стремится в одном направлении. А если этого нет, вам может быть очень сложно", — сообщил Лэмпард Sky Sports.