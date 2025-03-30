Кунья готов уйти на повышение

Нападающий "Вулверхэмптона" Матеус Кунья подтвердил свою готовность уйти на повышение грядущим летом.

Несмотря на некоторые дисциплинарные проблемы, Кунья демонстрирует отличную игру в этом сезоне. Еще в январе к Матеусу существовал серьезный интерес, но 25-летний бразилец не просто остался, а заключил новый контракт с "Вулверхэмптоном".



Забивший 13 голов в Премьер-Лиге Кунья не был готов бросить "волков" на полпути, но теперь, когда задача на сезон почти выполнена, Матеус готов заняться своим будущим.



"У меня было много предложений (в январе), но я бы не чувствовал себя хорошо, если бы ушел. Некоторые вещи нельзя контролировать, но я не мог бросить клуб посреди сезона, в сложной ситуации, в зоне вылета".



"Сейчас мы близки к достижению нашей цели. Но я дал ясно понять, что мне нужно сделать следующий шаг. Я хочу сражаться за трофеи, за большие вещи. У меня есть потенциал", — сообщил Кунья The Guardian.