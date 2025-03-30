"Арсенал" объявил о назначении Андреа Берты

"Арсенал" подтвердил назначение Андреа Берта своим новым спортивным директором.

В этой роли Берта заменил Эду, который подал в отставку в ноябре и, как ожидается, вскоре перейдет на работу к владельцу "Ноттингем Форест" Евангелосу Маринакису.



"Арсенал" остановил свой выбор на Берте после того, как рассмотрел множество кандидатов, включая своего бывшего полузащитника Томаша Росицки.



Берта лишь в январе покинул "Атлетико", где он провел 12 лет. Короткий перерыв до своего назначения в "Арсенале" 53-летний итальянец использовал, чтобы подтянуть свой английский, занимаясь с репетитором в Лондоне.



"Я с огромным интересом наблюдал за развитием "Арсенала" в последние годы, и я восхищаюсь той упорной работой, которая была проделана над восстановлением клуба в качестве грозной силы в европейском футболе, обладая армией страстных болельщиков по всему миру".



"У этого клуба замечательные ценности и богатая история, и я буду стремиться сыграть свою роль в формировании успешного будущего с отличной командой".



"Мне не терпится приступить к своей новой роли, и я по-настоящему предвкушаю мой первый матч на "Эмирейтс" вместе с нашими болельщиками", — сообщил Берта.