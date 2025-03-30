Кубок Англии не исправит этот сезон для Гвардиолы

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что этот сезон останется неудачным, даже если его команда выиграет Лигу Чемпионов.

"Сити" еще может скрасить этот сезон, если выиграет Кубок Англии и завоюет путевку в Лигу Чемпионов. Однако для Гваридолы это не исправит того, что "горожане" провалили защиту титула Премьер-Лиги.

"Конечно, было бы приятно достичь финала Кубка Англии и выиграть его, а также квалифицироваться в Лигу Чемпионов. Это стало бы большим успехом, но это все равно неудачный сезон, и это не изменится".

"Наши стандарты и многие вещи не были хороши, такова реальность. Это не изменится из-за того факта, что мы завоюем один трофей или квалифицируемся в Лигу Чемпионов".

"Конечно, мы будем рады этому. Мы хотим сделать это, но этот сезон не станет хорошим", — цитирует Гвардиолу BBC.


Метки Гвардиола, Кубок Англии, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2025 13:00

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  1. ganinilyha 30.03.2025 13:23 # ganinilyha
    Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что этот сезон останется неудачным, даже если его команда выиграет Лигу Чемпионов.

    На Playstation?

    (ответить)

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