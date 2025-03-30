Киоун предупредил "Арсенал" насчет второго места

Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун предупредил, что никто не запомнит "канониров", если они так и не смогут завоевать титул Премьер-Лиги.

Этот сезон может стать третьим подряд, который "Арсенал" завершит на втором месте в Премьер-Лиге. Однако Киоун, который неоднократно оказывался в таком положении, отмечает, что история помнит только победителей.



"За второе место вам ничего не дают. Никто даже не запомнит тех, кто финишировал на втором месте. Вы можете сравнить с другими видами спорта, и, скажем, на Олимпийских играх положена серебряная медаль, но в Премьер-Лиге вы не получаете ничего за второе место".



"Никто не хочет финишировать на втором месте. В кубковом финале проигравшей команде хотя бы дают медали".



"Мы занимали второе место четыре или пять раз, но нюанс в том, что вы не чувствуете себя вторыми лучшими. Вам нужные сильные личности".



"В такого рода моменты вы должны найти в себе силы и сказать: "Нет, с меня хватит, я хочу сделать следующий шаг, мы можем сделать это, мы способны на это". Вам нужна эта вера".



"Это непростой путь, потому что все остальные будут искать усиление и становиться еще лучше. Вернется "Сити".



"Поэтому сейчас "Арсеналу" нужно совершить два-три приобретения, которые будут ключом к их будущему успеху", — сообщил Киоун talkSPORT.