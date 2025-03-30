Ираола ценит Кубок Англии выше, чем попадание в Европу
Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола заявил, что для него Кубок Англии гораздо важнее, нежели попадание в еврокубки.
В воскресенье "Борнмут" сразится с "Манчестер Сити" в рамках 1/4 финала Кубка Англии. Победитель этого турнира сможет попасть в общий этап Лиги Европы.
Туда же "Борнмут" может попасть и через Премьер-Лигу, но для Ираолы имеет значение только трофей.
"Для меня Кубок Англии гораздо важнее, чем сыграть в Европе. Это трофей".
"Иногда о кубковых соревнованиях говорят как о способе попасть в Европу. Мне все равно насчет Европы".
"Мы играем свой финал, мы сражаемся за трофей. Для меня это гораздо важнее".
"Думаю, мы можем выиграть Кубок Англии. Наверное, мы не являемся фаворитами, особенно с учетом нашего соперника по четвертьфиналу, но я думаю, мы показали, что способны на это".
"Мы в трех матчах от трофея. Когда у наших игроков хороший день, мы можем победить все команды. Думаю, у нас есть шанс — возможно, не такой большой, как у "Сити" или "Астон Виллы", но есть", — сообщил Ираола BBC.
30.03.2025 11:00
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Борнмут сейчас с Сити на равных.. ехехе)
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