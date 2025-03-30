Гвардиола не дает никаких гарантий Грилишу

Джек Грилиш Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отказался предоставить какие-либо гарантии вингеру Джеку Грилишу насчет будущего.

В этом сезоне Премьер-Лиги 29-летний Грилиш сыграл только 605 минут, не получив вызов в сборную Англии на дебютные матчи Томаса Тухеля.

В прессе не утихают слухи, что "Сити" может избавиться от Грилиша грядущим летом, и Гвардиола не может дать никаких обещаний подопечному.

"Я не собираюсь обсуждать никого по отдельности в плане того, что случится в будущем".

"Наше будущее — это "Борнмут" и затем "Лестер". Мне жаль, но я не участвую в этом. Когда нам будет не за что сражаться, игроки смогут обсудить это с клубом в частном порядке".

"Так будет нормально. Но я не участвую в этом и не хочу участвовать, потому что мы здесь для того, чтобы делать свою работу и помогать "Манчестер Сити" выигрывать матчи. Этим мы и должны заняться", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.


Метки Гвардиола, Грилиш, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2025 10:00

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