Гвардиола не дает никаких гарантий Грилишу

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отказался предоставить какие-либо гарантии вингеру Джеку Грилишу насчет будущего.

В этом сезоне Премьер-Лиги 29-летний Грилиш сыграл только 605 минут, не получив вызов в сборную Англии на дебютные матчи Томаса Тухеля.



В прессе не утихают слухи, что "Сити" может избавиться от Грилиша грядущим летом, и Гвардиола не может дать никаких обещаний подопечному.



"Я не собираюсь обсуждать никого по отдельности в плане того, что случится в будущем".



"Наше будущее — это "Борнмут" и затем "Лестер". Мне жаль, но я не участвую в этом. Когда нам будет не за что сражаться, игроки смогут обсудить это с клубом в частном порядке".



"Так будет нормально. Но я не участвую в этом и не хочу участвовать, потому что мы здесь для того, чтобы делать свою работу и помогать "Манчестер Сити" выигрывать матчи. Этим мы и должны заняться", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.