"Арсенал" выигрывает борьбу за Субименди

"Арсенал" выигрывает борьбу за полузащитника испанского "Реал Сосьедад" Мартина Субименди.

Слухи о том, что "Арсенал" близок к покупке Субименди, появились ранее в этом году, но так и не нашли никакого подтверждения.



Недавно испанская пресса сообщила, что "Реал" пытается перехватить Субименди, однако сейчас радиостанция Marca утверждает, что из этого ничего не вышло, и Мартин "направляется в "Арсенал".



"Реал Сосьедад" бессилен помешать уходу Субименди, потому что "Арсенал" собирается выплатить отступные по контракту 26-летнего испанца в размере 60 миллионов евро (50 млн. фунтов).



В "Арсенале" Субименди будет призван заменить Томаса Партей и Жоржиньо, чьи контракты истекают в конце сезона.