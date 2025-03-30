Гвардиола оценил свою работу в этом сезоне

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал оценку своей работы в этом сезоне.

Этот сезон складывается разочаровывающим образом для "Сити". Завоевать Кубок Англии и путевку в Лигу Чемпионов — это все, чего "горожане" еще могут достичь.

Гвардиола находит такой результат неудовлетворительным и надеется, что этот кризис не повторится в следующем сезоне.

"Как я могу оценить свою работу в этом сезоне? По-настоящему плохо".

"В прошлом, когда мы выигрывали трофеи, соперники никогда не расстилали перед нами красную дорожку. Моим долгом было преодолеть эту ситуацию гораздо лучше, нежели я сделал".

"Некоторые детали были причиной, почему так произошло, и я надеюсь, это не повторится в следующем сезоне. Это важно", — цитирует Гвардиолу The Independent.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2025 08:00

Количество просмотров Просмотров: 215



Поиск: