Гвардиола оценил свою работу в этом сезоне

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал оценку своей работы в этом сезоне.

Этот сезон складывается разочаровывающим образом для "Сити". Завоевать Кубок Англии и путевку в Лигу Чемпионов — это все, чего "горожане" еще могут достичь.



Гвардиола находит такой результат неудовлетворительным и надеется, что этот кризис не повторится в следующем сезоне.



"Как я могу оценить свою работу в этом сезоне? По-настоящему плохо".



"В прошлом, когда мы выигрывали трофеи, соперники никогда не расстилали перед нами красную дорожку. Моим долгом было преодолеть эту ситуацию гораздо лучше, нежели я сделал".



"Некоторые детали были причиной, почему так произошло, и я надеюсь, это не повторится в следующем сезоне. Это важно", — цитирует Гвардиолу The Independent.