"Борнмут" по-прежнему собирается выкупить Кепу

"Борнмут" по-прежнему собирается выкупить голкипера Кепу Аррисабалагу у "Челси" после сезона аренды.

Этот сезон Кепа, самый дорогой голкипер в истории футбола, проводит за "Борнмут" на правах аренды. 30-летний испанец помогает "вишенкам" претендовать на попадание в еврокубки, а в воскресенье команда Андони Ираолы сразится с "Манчестер Сити" за выход в полуфинал Кубка Англии.



Журналист Фабрицио Романо утверждает, что в "Борнмуте" очень довольны Кепой и считают его игру в этом сезоне "превосходной".



После окончания сезона "Борнмут" обсудит постоянный трансфер Кепы, а "Челси" будет рад избавиться от голкипера, который не входит в планы главного тренера "синих" Энцо Марески.