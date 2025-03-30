Бруну Фернандеш стал целью для "Реала"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш стал трансферной целью для испанского "Реала" на грядущее лето.

Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, в последние месяцы скауты "Реала" присутствовали почти на каждом матче "Юнайтед" — и дома, и на выездах.



Представители гранда Ла Лиги определенно остались довольны увиденным, потому что 30-летний португалец набрал устрашающую форму, забив семь голов и отдав три результативные передачи в семи последних матчах за "Юнайтед".



"Юнайтед" не хочет продавать Фернандеша, однако "красные дьяволы" находятся в уязвимом положении с точки зрения финансового фейр-плей и могут не устоять перед предложением в районе 90 миллионов фунтов.



"Реал" рассматривает Фернандеша на роль преемника для бывшего полузащитника "Тоттенхэма" Луки Модрича, которому уже 39 лет.



Добавим, в "Юнайтед" у Фернандеша есть контракт до 2027 года с опцией продления на 12 месяцев.