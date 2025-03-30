"Ньюкасл" провел парад в честь завоевания Кубка Лиги
"Ньюкасл" провел праздничный парад в честь завоевания Кубка Лиги.
16 марта "Ньюкасл" одержал победу 1:2 над "Ливерпулем" на "Уэмбли" в финале Кубка Лиги, завоевав свой первый за 70 лет трофей на внутренней арене.
Отпраздновать это событие "Ньюкасл" решил, не дожидаясь окончания сезона. В субботу игроки команды Эдди Хау проехались на открытом автобусе от "Сент-Джеймс Парк" до специально оборудованной сцены в центре города.
Как сообщает The Chronicle, около 150,000 фанатов "Ньюкасла" вышли на улицы города, чтобы поприветствовать своих героев. Ожидается, что гуляния продолжатся всю ночь.
30.03.2025 00:05
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