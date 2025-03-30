"Ньюкасл" провел парад в честь завоевания Кубка Лиги

Автобус Ньюкасла "Ньюкасл" провел праздничный парад в честь завоевания Кубка Лиги.

16 марта "Ньюкасл" одержал победу 1:2 над "Ливерпулем" на "Уэмбли" в финале Кубка Лиги, завоевав свой первый за 70 лет трофей на внутренней арене.

Отпраздновать это событие "Ньюкасл" решил, не дожидаясь окончания сезона. В субботу игроки команды Эдди Хау проехались на открытом автобусе от "Сент-Джеймс Парк" до специально оборудованной сцены в центре города.

Как сообщает The Chronicle, около 150,000 фанатов "Ньюкасла" вышли на улицы города, чтобы поприветствовать своих героев. Ожидается, что гуляния продолжатся всю ночь.


Метки Кубок Лиги, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2025 00:05

Количество просмотров Просмотров: 207



Поиск: