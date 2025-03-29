"Форест" по пенальти победил "Брайтон" в 1/4 финала Кубка Англии

Только в серии послематчевых пенальти "Ноттингем Форест" взял верх над "Брайтоном" в четвертьфинале Кубка Англии.

Первый тайм был лишен явных голевых моментов, но при этом "Форест" имел некоторое игровое преимущество.



Во втором тайме "лесники" продолжили оказывать давление, и на 63-й минуте Каору Митома в подкате зацепил Эллиотта Андерсона в штрафной. Однако после похода к монитору рефери Питер Бэнкс передумал назначать пенальти.



Выяснение отношений перешло в экстра-таймы, на исходе которых "чайки" активизировались, а Жоао Педро даже поразил чужие ворота, но гол не был засчитан из-за офсайда.



120 минут так и не принесли голов, поэтому все решилось в серии пенальти. Зрители стали свидетелями трех подряд нереализованных попыток, и два сейва Матца Сельса позволили "Форест" взять верх.



"Брайтон" — "Ноттингем Форест" — 0:0 (0:0) после экстра-таймов, победа "Ноттингем Форест" по пенальти — 4:3



Серия пенальти: Педро (гол) — Андерсон (гол), Груда (гол) — Хадсон-Одои (гол), Хиншелвуд (голкипер) — Уильямс (мимо), Гомес (голкипер) — Миленкович (гол), Данк (гол) — Йетс (гол).



"Брайтон": Вербрюгген, Хиншелвуд, Уэбстер (Данк 90), Ван Хекке, Эступиньян, Балеба, Айяри (Гомес 80), Рюттер (Груда 75), Минте, Уэлбек (Педро 72), Митома (Адингра 72).



"Ноттингем Форест": Сельс, Айна, Миленкович, Мурильо, Уильямс, Домингес (Силва 96), Йетс, Андерсон, Гиббс-Уайт (Морато 120), Данило (Хадсон-Одои 61), Авоньи (Эланга 61).



Предупреждения: Эступиньян, Груда — Домингес, Йетс, Уильямс, Гиббс-Уайт.