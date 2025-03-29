"Форест" по пенальти победил "Брайтон" в 1/4 финала Кубка Англии

Матц Сельс Только в серии послематчевых пенальти "Ноттингем Форест" взял верх над "Брайтоном" в четвертьфинале Кубка Англии.

Первый тайм был лишен явных голевых моментов, но при этом "Форест" имел некоторое игровое преимущество.

Во втором тайме "лесники" продолжили оказывать давление, и на 63-й минуте Каору Митома в подкате зацепил Эллиотта Андерсона в штрафной. Однако после похода к монитору рефери Питер Бэнкс передумал назначать пенальти.

Выяснение отношений перешло в экстра-таймы, на исходе которых "чайки" активизировались, а Жоао Педро даже поразил чужие ворота, но гол не был засчитан из-за офсайда.

120 минут так и не принесли голов, поэтому все решилось в серии пенальти. Зрители стали свидетелями трех подряд нереализованных попыток, и два сейва Матца Сельса позволили "Форест" взять верх.

"Брайтон" — "Ноттингем Форест" — 0:0 (0:0) после экстра-таймов, победа "Ноттингем Форест" по пенальти — 4:3

Серия пенальти: Педро (гол) — Андерсон (гол), Груда (гол) — Хадсон-Одои (гол), Хиншелвуд (голкипер) — Уильямс (мимо), Гомес (голкипер) — Миленкович (гол), Данк (гол) — Йетс (гол).

"Брайтон": Вербрюгген, Хиншелвуд, Уэбстер (Данк 90), Ван Хекке, Эступиньян, Балеба, Айяри (Гомес 80), Рюттер (Груда 75), Минте, Уэлбек (Педро 72), Митома (Адингра 72).

"Ноттингем Форест": Сельс, Айна, Миленкович, Мурильо, Уильямс, Домингес (Силва 96), Йетс, Андерсон, Гиббс-Уайт (Морато 120), Данило (Хадсон-Одои 61), Авоньи (Эланга 61).

Предупреждения: Эступиньян, Груда — Домингес, Йетс, Уильямс, Гиббс-Уайт.


Метки Брайтон, Кубок Англии, Ноттингем Форест

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2025 23:10

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Последние комментарии:




  1. povidlo 29.03.2025 23:44 # povidlo
    C Русня, шо с ебалом? Это реально? https://ibb.co/N4nNXyG

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  2. narcot 29.03.2025 23:26 # narcot
    три серии пенок. конченые отскокопидоры

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  3. gidro-met 29.03.2025 23:25 # gidro-met
    Вот вам и лесные выскочки.

    Брайтон - это все таки гранд

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  4. brown-ale 29.03.2025 23:21 # brown-ale
    Нуну - тренер года.

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  5. bembo 29.03.2025 23:15 # bembo
    Cрайтон лежать+сосать аххаа

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