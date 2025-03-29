Шешко собрался в Премьер-Лигу

Нападающий Беньямин Шешко, вероятно, покинет немецкий "РБ Лейпциг" грядущим летом и отправится в Премьер-Лигу.

Шешко является одним из самых желанных нападающих в европейском футболе, забив 10 голов и отдав пять результативных передач в этом сезоне Бундеслиги.



По информации Bild, в Шешко заинтересованы "Бавария" и "Милан", но сам Беньямин предпочитает продолжить карьеру в Премьер-Лиге.



В Премьер-Лиге у 21-летнего словенца есть варианты с "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед", которые отчаянно нуждаются в проверенном бомбардире.



Добавим, контракт Шешко с "РБ Лейпциг" предусматривает отступные в 70 миллионов евро (59 млн. фунтов).