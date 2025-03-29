"Ньюкасл" заинтересован в Делапе

"Ньюкасл" стал очередным клубом, проявившим интерес к нападающему "Ипсвича" Лиаму Делапу.

"Ипсвич" только прошлым летом приобрел Делапа у "Манчестер Сити" за 20 миллионов фунтов. С тех пор Лиам забил 10 голов и отдал две результативные передачи в Премьер-Лиге.



Журналист Дэвид Орнстейн из The Athleic ожидает, что Делап покинет "Ипсвич" грядущим летом, независимо от того, избегут ли "трактористы" вылета из Премьер-Лиги.



Среди претендентов на Делапа называются более серьезные клубы вроде "Челси", и чтобы реально рассчитывать на приглашение 22-летнего англичанина, "Ньюкаслу" нужно попасть в Лигу Чемпионов.