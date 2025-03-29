Два клуба Премьер-Лиги хотят Нуньеса
Два клуба Премьер-Лиги проявляют интерес к нападающему "Ливерпуля" Дарвину Нуньесу.
В этом сезоне Нуньес так и не смог завоевать доверие главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота, и с высокой вероятностью Дарвин покинет "Энфилд" грядущим летом.
Ранее "Атлетико" назывался одним из претендентов на Нуньеса, однако TEAMtalk утверждает, что к 25-летнему уругвайцу существует интерес и из Премьер-Лиги.
Во-первых, это "Ньюкасл", который вынужден перебирать варианты на случай расставания с оцениваемым в 150 миллионов фунтов Александером Исаком.
Также за Нуньесом следит "Ноттингем Форест", который, занимая третье место в Премьер-Лиге, уже подыскивает усиление под Лигу Чемпионов.
29.03.2025 20:00
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