Два клуба Премьер-Лиги хотят Нуньеса

Два клуба Премьер-Лиги проявляют интерес к нападающему "Ливерпуля" Дарвину Нуньесу.

В этом сезоне Нуньес так и не смог завоевать доверие главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота, и с высокой вероятностью Дарвин покинет "Энфилд" грядущим летом.



Ранее "Атлетико" назывался одним из претендентов на Нуньеса, однако TEAMtalk утверждает, что к 25-летнему уругвайцу существует интерес и из Премьер-Лиги.



Во-первых, это "Ньюкасл", который вынужден перебирать варианты на случай расставания с оцениваемым в 150 миллионов фунтов Александером Исаком.



Также за Нуньесом следит "Ноттингем Форест", который, занимая третье место в Премьер-Лиге, уже подыскивает усиление под Лигу Чемпионов.