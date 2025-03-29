Гвардиола назвал матч, с которого начался спад "Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал матч, с которого начался спад у его команды в этом сезоне.
В начале ноября "Борнмут" победил "Манчестер Сити" со счетом 2:1, нанеся "горожанам" их первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, и как раз тогда Гвардиола впервые почувствовал, что его команда не в порядке.
"То был первый матч, когда мы оказались немного далеки от стандартов, требуемых для борьбы. Я не смог изменить симптомы, с которыми начался тот матч. Я имею ввиду аспекты вроде прессинга, агрессии и выигранных единоборств".
"Мы были великолепных в этом плане, но затем у нас не было требуемого минимума. С тех пор я уже несколько месяцев пытаюсь изменить это. У нас есть понимание, но это требует времени", — цитирует Гвардиолу The Independent.
29.03.2025 19:00
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без родри и закончилась магия :) ну и язычок хохланда) стей хамбл, бляц
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врёшь...это началось с поражения на Эмирейтс, с потерей Родри
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