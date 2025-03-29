Миранда: "Аморим был клоуном в раздевалке"

Родерик Миранда удивлен, что его бывший партнер по лиссабонской "Бенфике" Рубен Аморим стал тренером.

Ранее в этом сезоне Аморим возглавил "Манчестер Юнайтед", получив приглашение от английского гранда после того, как великолепно себя проявил на тренерском мостике "Спортинга".



По словам Миранды, сейчас Аморим является гораздо более серьезной личностью, нежели в свои игровые дни.



"Я бы никогда не подумал, что он станет тренером! Не из-за его футбольных навыков или интеллекта, а потому что он был клоуном в раздевалке".



"Он был настоящим весельчаком и всегда делал что-нибудь, чтобы насмешить людей".



"Когда я услышал, что он начал тренировать, я был немного удивлен и озадачен тем, как парень, с которым я играл, мог стать столь серьезным!"



"Но он был очень умным игроком. Он мог сыграть на многих позициях. Он замечательно понимает игру, и, возможно, именно поэтому он стал великолепным тренером", — цитирует Миранду Daily Mail.