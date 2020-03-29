"Пэлас" стал первым полуфиналистом Кубка Англии

"Кристал Пэлас" обеспечил себе путевку на "Уэмбли", разгромив "Фулхэм" в четвертьфинальном матче Кубка Англии со счетом 0:3.

В начале матча "Фулхэм" на правах хозяев имел некоторое преимущество, но первое слово в матче сказал "Пэлас". Это Джефферсон Лерма на 26-й минуте пробил издалека с подъема — перекладина!



Свой второй момент "орлы" использовали. На 34-й минуте Эберечи Эзе сместился вдоль границы штрафной и нанес крученый удар в дальний угол ворот — 0:1.



Не успев прийти в себя, "дачники" пропустили второй гол. Эзе с левого фланга запустил мяч к ближней штанге, а там Исмаила Сарр результативно сыграл головой — 0:2.



Во втором тайме хозяева не оставляли попыток вернуться в игру, но все тщетно. Гости довольно уверенно оборонялись, для чего, правда, им пришлось пожертвовать атакой.



Точка в матче была поставлена на 75-й минуте, когда вышедший на замену Эдди Нкетиа проник в штрафную с левого фланга и направил мяч межу ног Бернда Лено — 0:3.



"Фулхэм" — "Кристал Пэлас" — 0:3 (0:2)



Голы: Эзе 34, Сарр 38, Нкетиа 75.



"Фулхэм": Лено, Кастань, Андерсен, Бэсси, Робинсон (Сессеньон 71), Берге, Лукич (Траоре 63), Перейра (Смит-Роу 63), Ивоби (Кэрни 82), Виллиан (Хименес 71), Мунис.



"Кристал Пэлас": Хендерсон, Муньос (Клайн 87), Ричардс, Лакруа, Гехи, Митчелл, Лерма, Уортон (Камада 70), Сарр (Девенни 87), Эзе, Матета (Нкетиа 70).



Предупреждения: Уортон, Ричардс, Лакруа.