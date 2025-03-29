Владельцы "Ливерпуля" обдумывает покупку "Малаги"

Владельцы "Ливерпуля" из компании Fenway Sports Group изучают возможность приобретения контрольного пакета акций испанской "Малаги".

FSG уже некоторое время помышляет о развитии мультиклубной модели, ранее присматриваясь к различным командам из Испании и Франции, включая "Бордо".



По информации The Athletic, в прошлом месяце делегация FSG посетила Испанию, чтобы своими глазами оценить инфраструктуру "Малаги" и положение дел в клубе.



51% акций "Малаги" принадлежат катарскому шейху Абдулле Аль Тани, и именно эту долю FSG и может приобрести.



Интерес к покупке "Малаги" также проявляют владельцы ПСЖ из Qatar Sports Investments, причем катарцы готовы приобрести испанский клуб целиком.



Добавим, в данный момент "Малага" выступает во втором испанском дивизионе, находясь под внешней администрацией и юридическим контролем.