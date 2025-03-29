"Сити" вступил в борьбу за Хуго Ларссона

"Манчестер Сити" вступил в борьбу за полузащитника немецкого "Айнтрахта" Хуго Ларссона.

Ларссон проявляет себя с лучшей стороны в этом сезоне, занимая с "Айнтрахтом" четвертое место в Бундеслиге и достигнув 1/4 финала Лиги Европы.



Как сообщает Sky Sport Germany в эксклюзивном материале, "Сити" стал очередным клубом, обозначившим свой интерес к 20-летнему шведу. "Горожане" уже начали переговоры с "Айнтрахтом".



Ларссон также интересен "Арсеналу", "Ливерпулю", "Тоттенхэму" и ряду европейских клубов, однако "Айнтрахт" хочет за Уго минимум 60 миллионов евро (50 млн. фунтов).