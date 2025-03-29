У Гвардиолы нет новостей насчет будущего Де Брюйне

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что у него нет новостей насчет будущего полузащитника Кевина Де Брюйне.

Контракт Де Брюйне по-прежнему истекает в конце июня, и если Кевин не продлит свое пребывание в "Сити", "горожане" не смогут взять ветерана на клубный Чемпионат Мира.



По словам Гвардиолы, он не участвует в переговорах по будущему 33-летнего бельгийца. Хосеп сосредоточен лишь на Премьер-Лиге и Кубке Англии.



"Это вопрос для клуба и для Кевина. Да, мы бы хотели взять такого игрока на клубный Чемпионат Мира, но меня волнует лишь то, что случится до конца сезона", — цитирует Гвардиолу BBC.