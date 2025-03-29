У Гвардиолы нет новостей насчет будущего Де Брюйне
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что у него нет новостей насчет будущего полузащитника Кевина Де Брюйне.
Контракт Де Брюйне по-прежнему истекает в конце июня, и если Кевин не продлит свое пребывание в "Сити", "горожане" не смогут взять ветерана на клубный Чемпионат Мира.
По словам Гвардиолы, он не участвует в переговорах по будущему 33-летнего бельгийца. Хосеп сосредоточен лишь на Премьер-Лиге и Кубке Англии.
"Это вопрос для клуба и для Кевина. Да, мы бы хотели взять такого игрока на клубный Чемпионат Мира, но меня волнует лишь то, что случится до конца сезона", — цитирует Гвардиолу BBC.
29.03.2025 14:00
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