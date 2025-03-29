"Арсенал" хочет сделать Хоана Гарсию дублером Райи

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета хочет пригласить Хоана Гарсию из испанского "Эспаньола" на роль запасного голкипера.

В этом сезоне первого номера "Арсенала" Давида Райю страхует Нето, однако тот сыграл лишь один матч и находится у "канониров" только на правах аренды.



Ожидается, что в конце сезона Нето вернется в "Борнмут", а "Арсенал" обзаведется более сильным голкипером, который будет держать Райю в тонусе и, возможно, играть в кубковых соревнованиях.



По информации The Athletic, на эту роль Артета рассматривает Гарсию. "Арсенал" уже проделал большую работу над приобретением 23-летнего испанца.



Сам Гарсия открыт к переходу в "Арсенал", однако сделка пока не согласована и даже не близка.