"Арсенал" хочет сделать Хоана Гарсию дублером Райи
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета хочет пригласить Хоана Гарсию из испанского "Эспаньола" на роль запасного голкипера.
В этом сезоне первого номера "Арсенала" Давида Райю страхует Нето, однако тот сыграл лишь один матч и находится у "канониров" только на правах аренды.
Ожидается, что в конце сезона Нето вернется в "Борнмут", а "Арсенал" обзаведется более сильным голкипером, который будет держать Райю в тонусе и, возможно, играть в кубковых соревнованиях.
По информации The Athletic, на эту роль Артета рассматривает Гарсию. "Арсенал" уже проделал большую работу над приобретением 23-летнего испанца.
Сам Гарсия открыт к переходу в "Арсенал", однако сделка пока не согласована и даже не близка.
29.03.2025 13:00
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