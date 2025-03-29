Ираола не удивлен, что Хейсена сватают в "Ливерпуль" и "Реал"
Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола не удивлен слухами насчет интереса "Ливерпуля" и "Реала" к своему защитнику Дину Хейсену.
В свои 19 лет Хейсен демонстрирует не по возрасту зрелый футбол, а в этот международный перерыв дебютировал за сборную Испании, сыграв оба четвертьфинальных матча Лиги Наций против Голландии.
Хейсена наперебой сватают в ведущие клубы Премьер-Лиги и Европы, но прежде всего — в "Ливерпуль" и "Реал". Ираола воспринимает это как комплимент.
"Мы не удивлены, особенно теперь, когда он дебютировал за свою сборную. Он сыграл хорошо, и теперь, наверное, о нем говорят больше".
"Он регулярно играет, и я думаю, он показывает очень хорошую игру. Он противостоит очень сложным нападающим, но мы заранее знали, что он является очень хорошим игроком, когда приглашали его летом", — цитирует Ираолу Liverpool Echo.
29.03.2025 12:00
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