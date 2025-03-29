"Реал Бетис" может выкупить Антони, если попадет в Лигу Чемпионов

Спортивный директор "Реал Бетис" дал понять, что выкуп вингера Антони у "Манчестер Юнайтед" зависит от попадания испанского клуба в Лигу Чемпионов.

Вторую половину этого сезона Антони проводит в "Реал Бетис" на правах аренды, проявляя себя с лучшей стороны.



"Реал Бетис" поднялся уже на шестое место таблице Ла Лиги, и деньги от Лиги Чемпионов позволили бы клубу из Севильи подумать о постоянном трансфере 25-летнего бразильца.



"Наш спортивный департамент работает над недооцененными игроками, анализируя данные игроков, которые достигали очень высоких моментов и пиков, но игра которых в силу различных причин значительно ухудшилась".



"Мы изучаем их ситуацию и разговариваем с их клубами. В случае с Антони нам удалось убедить игрока и его окружение. У нас Антони принялся проявлять себя с первой минуты".



"Мы не утратили свой энтузиазм, и в футболе ничего нельзя исключать. Надеюсь, "Реал Бетис" останется в верхней части зоны еврокубков, что обеспечит нам последовательность и приход новых замечательных игроков", — цитирует Фахардо Evening Standard.