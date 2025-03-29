"Реал Бетис" может выкупить Антони, если попадет в Лигу Чемпионов

Антони Спортивный директор "Реал Бетис" дал понять, что выкуп вингера Антони у "Манчестер Юнайтед" зависит от попадания испанского клуба в Лигу Чемпионов.

Вторую половину этого сезона Антони проводит в "Реал Бетис" на правах аренды, проявляя себя с лучшей стороны.

"Реал Бетис" поднялся уже на шестое место таблице Ла Лиги, и деньги от Лиги Чемпионов позволили бы клубу из Севильи подумать о постоянном трансфере 25-летнего бразильца.

"Наш спортивный департамент работает над недооцененными игроками, анализируя данные игроков, которые достигали очень высоких моментов и пиков, но игра которых в силу различных причин значительно ухудшилась".

"Мы изучаем их ситуацию и разговариваем с их клубами. В случае с Антони нам удалось убедить игрока и его окружение. У нас Антони принялся проявлять себя с первой минуты".

"Мы не утратили свой энтузиазм, и в футболе ничего нельзя исключать. Надеюсь, "Реал Бетис" останется в верхней части зоны еврокубков, что обеспечит нам последовательность и приход новых замечательных игроков", — цитирует Фахардо Evening Standard.


Метки Антони, Манчестер Юнайтед, Реал Бетис

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2025 11:00

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